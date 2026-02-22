Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 16 | 25

Un incidente sulla A24 ha causato lunghe code tra lo svincolo di Tor Cervara e il raccordo anulare, provocando rallentamenti nel traffico romano. La causa è stato uno scontro tra veicoli che ha bloccato la carreggiata, creando disagi a molti automobilisti. Sul Raccordo Anulare, tra Tuscolana e Ardeatina, si registrano ancora code e rallentamenti in entrambe le direzioni. La situazione resta critica nel tratto della regionale Nettunense, dove persistono ingorghi tra via dei Giardini e via Genio Civile.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo due incidenti il primo sul Urbano della A24 in complanare crea file tra lo svincolo di Tor Cervara e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo il secondo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Tuscolana e Ardeatina risolto il sinistro avvenuto sulla regionale Nettunense permangono rallentamenti tra via dei Giardini e via genio civile in direzione Anzio ci spostiamo sulla statale Pontina file in questo caso per traffico intenso tra Castel Romano Castel di Decima verso Roma Andiamo su via Litoranea Si procede a rilento all'altezza di Torvaianica nei due sensi di marcia è sempre per traffico per chi viaggia verso Ostia sulla via del mare coda all'altezza di Ostia Antica su via Aurelia coda all'altezza di Palidoro verso la capitale in chiusura ricordiamo che sulle autostrade fino alle 22 di questa sera è in vigore lo stop ai mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezza da Giorgia Longo et al mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 16:25Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 16:25Il traffico a Roma si è intensificato ieri a causa di un veicolo in avaria che ha causato code tra Fiumicino e Pontina, rallentando gli spostamenti degli automobilisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 09:40; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle relazioni di Altan infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura è risolto L'incidente ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook

#atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com