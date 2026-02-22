Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 11 | 25

Il traffico intenso sulla Roma-Teramo ha causato rallentamenti allo svincolo di Vicovaro Mandela, creando code in uscita da Roma. La causa risiede nei lavori tra Vicovaro Mandela e Carsoli-Oricola, che riducono la carreggiata. La situazione si aggrava lungo il Raccordo Anulare, con rallentamenti tra Roma sud e Ardeatina. La sera, l’evento di calcio allo Stadio Olimpico aumenta l’afflusso di veicoli nella zona. Le autorità monitorano costantemente la viabilità per gestire la circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della 24 Roma Teramo dove segnaliamo la presenza di traffico intenso in uscita allo svincolo di Vicovaro Mandela per chi proviene da Roma più avanti così per lavori tra Vicovaro Mandela e carsoli-oricola in direzione Teramo ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti per traffico intenso tra diramazione Roma sud e Ardeatina sulla Casilina code a tratti nei due sensi tra Tor Bella Monaca e finocchio andiamo sulla Pontina dove si rallenta il raccordo anulare via di Pratica verso Latina e abbiamo argomento ricordiamo che oggi dalle ore 9 alle ore 22 è in vigore il blocco mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza in chiusura gli eventi questa sera lo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 si disputa l'incontro di calcio Roma Cremonese valevole per la 26esima giornata di Serie A Come di consueto attive modifiche alla viabilità nella zona dell' impianto sportivo già diverse ore prima del Fischio d'inizio Daniele Serie A mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 11:25Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 11:25La viabilità a Roma e nel Lazio resta sotto stretta osservazione.

