L’amministrazione di Santa Maria a Monte ha dato il via libera al primo Mercatino delle pulci e dell’artigianato a Ponticelli. L’evento, organizzato dall’associazione

SANTA MARIA A MONTE "Riuso, riciclo e valorizzazione dell’artigianato locale". Sono questi i motivi salienti che hanno spinto l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte ad accettare, concedendo il patrocinio, la proposta dell’associazione "Aurea Eventi" che organizza il "Mercatino delle pulci e dell’artigianato" che si svolgerà per la prima volta domenica 15 febbraio, dalle 9 alle 17,30, a Ponticelli, sul piazzale parcheggio dello stadio, in via Usciana e poi ogni terza domenica del mese. "Abbiamo scelto di avviare questa sperimentazione – dichiara il sindaco Del Grande – perché il riutilizzo degli oggetti rappresenta un gesto concreto di rispetto per l’ambiente e un’opportunità di socialità e condivisione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercatino delle pulci sul piazzale dello stadio a Ponticelli

Approfondimenti su Santa Maria a Monte

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Santa Maria a Monte

Argomenti discussi: Mercatino delle pulci sul piazzale dello stadio a Ponticelli; Mercatini dell'usato e fiere alle periferie di Parigi questo fine settimana: dove cercare tesori dal 7 all'8 febbraio 2026?; Mercatini delle pulci in Piemonte: antiquariato, usato e vintage il 7 e 8 febbraio 2026; Santa Maria a Monte, nasce il Mercatino delle Pulci.

Mercatino delle Pulci di Monte San Savino: Arte e Cultura tra Picasso e FragoleIl Mercatino delle Pulci di Monte San Savino unisce arte e cultura con opere di Picasso e sapori locali, attirando turisti e appassionati. Tira più un Picasso firmato dal grande spagnolo o un cestino ... lanazione.it

Dal mercatino delle pulci alla Biblioteca: il manoscritto che racconta Cuneo nel 1557Cronaca della Città di Cuneo dal principio della sua fondazione sino all'anno del Signore 1557 Manoscritto completo cartaceo in barbe in foglio cm. 31x22 di 6 carte bianche + frontespizio* + pp 122 ... cuneocronaca.it

L'amarezza del titolare del mercatino storico delle Pulci - facebook.com facebook