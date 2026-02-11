Mercatino delle pulci sul piazzale dello stadio a Ponticelli

L’amministrazione di Santa Maria a Monte ha dato il via libera al primo Mercatino delle pulci e dell’artigianato a Ponticelli. L’evento, organizzato dall’associazione

SANTA MARIA A MONTE "Riuso, riciclo e valorizzazione dell’artigianato locale". Sono questi i motivi salienti che hanno spinto l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte ad accettare, concedendo il patrocinio, la proposta dell’associazione "Aurea Eventi" che organizza il "Mercatino delle pulci e dell’artigianato" che si svolgerà per la prima volta domenica 15 febbraio, dalle 9 alle 17,30, a Ponticelli, sul piazzale parcheggio dello stadio, in via Usciana e poi ogni terza domenica del mese. "Abbiamo scelto di avviare questa sperimentazione – dichiara il sindaco Del Grande – perché il riutilizzo degli oggetti rappresenta un gesto concreto di rispetto per l’ambiente e un’opportunità di socialità e condivisione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

