Queste navi non hanno causato il ciclone Harry e i disastri in Sicilia

Le navi che sono state viste in zona non hanno nulla a che fare con il ciclone Harry e i danni in Sicilia. Le accuse di una possibile operazione di geoingegneria sono infondate. Gli esperti spiegano che le tempeste si formano per motivi naturali e non per azioni manipolative. La gente continua a condividere teorie senza basi scientifiche, ma la realtà è che il maltempo ha seguito i suoi naturali processi.

Come spesso accade a seguito di grave maltempo, non tardano a emergere le narrazioni complottiste. In questo caso trattiamo diverse condivisioni (per esempio qui e qui ) dove si sostiene che le devastazioni causate dal ciclone Harry in Sicilia sarebbero dovute in realtà a una operazione di geoingegneria. Una tesi facente parte della più ampia teoria del complotto delle Scie chimiche. Per chi ha fretta:. Vengono mostrate immagini di alcune navi ritenute sospette localizzate, secondo la narrazione, nel porto di Catania.. Catania è una delle località più devastate dal passaggio del ciclone Harry, che secondo queste tesi sarebbe provocato da operazioni di geoingegneria.

