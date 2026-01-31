Ciclone Harry partono i lavori al porto di Linosa e lungo la via d’accesso alla centrale elettrica

Le operazioni sono iniziate al porto di Linosa e lungo la strada che porta alla centrale elettrica. I lavori servono a mettere in sicurezza l’isola dopo il passaggio del ciclone Harry. Le squadre sono già al lavoro per riparare eventuali danni e garantire il funzionamento delle infrastrutture fondamentali.

Sono pronti a partire i lavori al porto di Linosa e lungo l’unica via stradale che conduce alla centrale elettrica dell’isola. Le due infrastrutture erano state gravemente danneggiate dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry, che tra il 19 e il 21 gennaio aveva colpito la Sicilia con venti e onde di eccezionale intensità. L’avvio degli interventi, disposti dalla Regione tramite gli uffici del Genio civile di Agrigento in regime di somma urgenza, è previsto per martedì 3 febbraio. L’obiettivo è ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità del porto vecchio e garantire la riapertura della strada utilizzata dalle autobotti per il rifornimento di carburante alla centrale elettrica, evitando così possibili interruzioni della rete.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

