Una petizione online proposta in Danimarca, intitolata

“Compriamo la California ”. Lo slogan è volutamente paradossale, ma ha trovato terreno fertile sul web: una petizione online che propone alla Danimarca di acquistare lo Stato americano ha superato quota 285mila firme con l'obiettivo di arrivare a 500mila, trasformandosi in un caso virale. L’iniziativa nasce nel contesto delle recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile acquisizione della Groenlandia, e ne rovescia il senso in chiave apertamente ironica. A raccontare la genesi e la diffusione della campagna è Newsweek, che ricostruisce come la petizione sia stata concepita fin dall’inizio come una provocazione satirica, priva di qualsiasi ambizione politica o diplomatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Compriamo la California”: la petizione nata in Danimarca supera le 285mila firme

