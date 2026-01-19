Avellino la petizione Ridateci il treno supera le 5mila firme

La petizione “Ridateci il treno: stop all’isolamento di Avellino” ha superato le 5.000 firme, confermando l’ampio sostegno civico a una richiesta chiara e condivisa: la riattivazione della stazione di Avellino e il rilancio dei collegamenti ferroviari dell’Irpinia.A seguito di questa rilevante.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

AltraPsicologia supera quota diecimila firme: la petizione per l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole raccoglie ampio consenso su Change.org

La petizione promossa da AltraPsicologia sulla piattaforma Change.org ha raggiunto oltre diecimila firme, evidenziando un crescente interesse verso l’inclusione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Un risultato che sottolinea l’importanza di affrontare questi temi in ambito educativo, favorendo una maggiore consapevolezza tra studenti, genitori e insegnanti. La richiesta riflette la volontà di promuovere un approccio più completo e responsabile all’educazione emotiva e sessuale nelle istituzioni scolastic

Stranger Things 5: i fan chiedono le scene tagliate, la petizione verso le 300.000 firme

I fan di Stranger Things 5, insoddisfatti degli episodi finali, hanno avviato una petizione su Change.org, che si avvicina alle 300.000 firme, chiedendo la pubblicazione delle scene tagliate. La richiesta riflette l’interesse degli spettatori nel conoscere materiale escluso dalla versione trasmessa, alimentando il dibattito sulla trasparenza e sul processo di montaggio della serie Netflix.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ho aperto un canale WhatsApp per chi vuole ricevere aggiornamenti su cosa succede in città: appuntamenti e notizie utili legate al territorio e al mio attivismo politico. Pochi messaggi, aggiornamenti sulla petizione “Ridate il treno ad Avellino: stop all’isolame - facebook.com facebook