Canale maestro della Chiana Menchetti | Abbattimenti selvaggi tenuta stradale a rischio

Menchetti, consigliere comunale di Arezzo, denuncia abbattimenti selvaggi e problemi sulla tenuta stradale lungo il Canale Maestro della Chiana. In una lettera all’assessore Casi, Menchetti chiede chiarimenti sulla gestione del verde tra Ponte a Chiani e Ponte alla Nave, evidenziando come le operazioni di taglio abbiano creato rischi per le strade e la sicurezza dei cittadini.

Il consigliere comunale: "La manutenzione del territorio non deve trasformarsi in un danno per la sicurezza dei cittadini e per l'ecosistema della Chiana" "Un'operazione che, stando alle segnalazioni - scrive Menchetti - sembrerebbe ripetersi annualmente con modalità che non tengono conto della salute delle piante né della stabilità idrogeologica della zona. D'altro canto, il problema non è solo ambientale, ma anche infrastrutturale: la carreggiata, già pesantemente colpita dal dissesto dell'asfalto, mostra evidenti segni di cedimento lungo le banchine, proprio nei punti in cui la vegetazione è stata rimossa.

