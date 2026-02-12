Allarme lungo il canale maestro della Chiana | abbattimenti selvaggi e rischi per la tenuta stradale

Gli abitanti di Arezzo sono in allarme. Da giorni, lungo il canale maestro della Chiana, si susseguono abbattimenti di alberi senza controllo. Le operazioni rischiano di compromettere la stabilità delle strade vicine e di mettere in pericolo chi percorre quelle zone. Le autorità sono state avvisate, ma ancora non ci sono interventi concreti per fermare queste attività selvagge. La situazione resta critica e preoccupante.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – . La nota del consigliere comunale Michele Menchetti. "Un intervento di manutenzione che solleva dubbi per la tutela del paesaggio e la sicurezza del territorio. È questo il senso dell'interrogazione a risposta scritta presentata all'assessore Alessandro Casi: nel mirino la gestione del verde tra Ponte a Chiani e Ponte alla Nave e la situazione critica riscontrata lungo la strada che costeggia il canale maestro della Chiana all'altezza di queste frazioni. Numerosi alberi situati lungo l'arteria stradale, infatti, sono stati oggetto di abbattimenti e potature estremamente invasive.

