specie aliene se ne parla ai georgofili

L'Accademia dei Georgofili di Firenze invita al primo incontro del 2026, dedicato alle specie aliene. L'appuntamento si terrà martedì 13 gennaio alle ore 14.30 e affronta le tematiche legate alla presenza e alla gestione delle specie non autoctone. Un'occasione per approfondire le sfide e le opportunità legate a questa problematica ambientale di crescente interesse.

Firenze, 12 gennaio 2026 - Martedì 13 gennaio alle ore 14.30 si svolgerà il primo incontro dell'anno 2026 organizzato dall' Accademia dei Georgofili, dedicato alle specie aliene. La diffusione delle specie aliene, tanto nei contesti rurali quanto in quelli urbani, incide in modo significativo in particolare sui sistemi agro-silvo-pastorali. In un quadro in continua e rapida evoluzione, la tecnica e la normativa faticano spesso a governare processi produttivi e gestionali sempre più complessi. Il consulente che opera a supporto del privato e dell’impresa agricola, così come il tecnico chiamato ad affiancare il gestore pubblico delle aree verdi, è oggi chiamato a valutare attentamente i contesti territoriali e il quadro normativo di riferimento, al fine di controllare l’evoluzione e la diffusione delle specie aliene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

