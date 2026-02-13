Cosimo Di Giovanni, esperto di ufologia, presenta il suo nuovo libro sugli ultimi avvistamenti di oggetti volanti non identificati, chiarendo che molte testimonianze sono riconducibili a fenomeni naturali o errori di interpretazione. Nei suoi studi, Di Giovanni ha raccolto dati che suggeriscono come alcuni avvistamenti siano legati a tecnologie extraterrestri, ma ancora senza prove certe. La presentazione si svolgerà domani alle 11 alla Fiera di Forlì, in occasione di Natural Expo, organizzata dal Gaus, il Gruppo accademico ufologico Scandicci di Firenze.

L’esperto di ufologia Cosimo Di Giovanni ha scritto un interessante libro su degli avvistamenti ed è tra i principali protagonisti dell’incontro sul tema ’Oltre il cielo, Ufo e consapevolezza multidimensionale’ che si terrà domani a partire dalle 11 alla Fiera di Forlì in occasione di Natural Expo, a cura del Gaus, il Gruppo accademico ufologico Scandicci di Firenze. Lo studioso, oltre ad abitare a Cesenatico assieme alla famiglia, nei 30 anni vissuti da ricercatore, è stato testimone di 50 casi, di cui alcuni proprio a Cesenatico e Gatteo a Mare, mentre gli altri sono prevalentemente in Valmalenco nella Valtellina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ufo e specie aliene, il mistero in un libro

L'Accademia dei Georgofili di Firenze invita al primo incontro del 2026, dedicato alle specie aliene.

Le acque di zavorra delle navi rappresentano un mezzo tramite per l’introduzione di specie aliene invasive, come il granchio blu e la bavosa boccarossa, nelle acque italiane.

