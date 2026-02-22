Vertenza La Città | annullati i licenziamenti del 2019 reintegro e pagamenti arretrati per 7 giornalisti

I licenziamenti del 2019 nel giornale La Città sono stati annullati perché considerati illegittimi. La decisione deriva dal fatto che i giudici hanno riconosciuto un errore nel procedimento e hanno disposto il reintegro di sette giornalisti, con il pagamento di arretrati salariali. La sentenza fa chiarezza sulla vicenda e obbliga l’azienda a rispettare i diritti dei lavoratori coinvolti. Ora si attende l’attuazione delle misure stabilite dalla corte.

Clemy De Maio: "Abbiamo difeso il valore non negoziabile della verità, anche quando è stato chiaro quanto fosse alta la posta in gioco" Riflettori puntati sul ciclone che nel 2019 stravolse l'allora redazione del quotidiano La Città: i licenziamenti effettuati sono stati dichiarati nulli. Lo ha stabilito la sezione Lavoro della Corte d’Appello di Salerno, ribaltando la sentenza di primo grado e accogliendo il ricorso di sette professionisti del quotidiano salernitano, precisamente di Vito Bentivenga, Clemy De Maio, Maurizio D’Elia, Piero Delle Cave, Enrico Scapaticci, Michele Spiezia e Monica Trotta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Vertenza Microgame: reintegro temporaneo per 9 dipendenti, resta l’incertezzaNella vertenza Microgame, si registra un passo importante con il reintegro temporaneo di nove dei quattordici dipendenti coinvolti. Tracmec, si chiude la vertenza. Ritirati i licenziamenti collettiviTracmec ha annunciato la risoluzione della vertenza e il ritiro dei licenziamenti collettivi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Città, licenziamenti annullati: reintegro per sette giornalistiStampa I licenziamenti del 2019 sono nulli. La sezione lavoro della Corte d’Appello di Salerno ribalta la sentenza di primo grado e accoglie il ricorso di sette professionisti del quotidiano La Città, ... salernonotizie.it “Monte dei Paschi ed Eugenio Giani mi pare che siano gli attori più assenti della vertenza #Beko a #Siena”. Lo ha detto il segretario della #Uil Pierpaolo Bombardieri parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa del sindacato nella città toscana. #contror - facebook.com facebook