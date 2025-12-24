Tracmec si chiude la vertenza Ritirati i licenziamenti collettivi

Tracmec ha annunciato la risoluzione della vertenza e il ritiro dei licenziamenti collettivi. La decisione è stata comunicata dai sindacati, a seguito di un incontro positivo tra le rappresentanze sindacali e la direzione aziendale, svoltosi venerdì scorso a Bologna. Questa soluzione rappresenta un passo importante per la stabilità dell’azienda e dei lavoratori coinvolti.

