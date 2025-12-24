Tracmec si chiude la vertenza Ritirati i licenziamenti collettivi
Tracmec ha annunciato la risoluzione della vertenza e il ritiro dei licenziamenti collettivi. La decisione è stata comunicata dai sindacati, a seguito di un incontro positivo tra le rappresentanze sindacali e la direzione aziendale, svoltosi venerdì scorso a Bologna. Questa soluzione rappresenta un passo importante per la stabilità dell’azienda e dei lavoratori coinvolti.
Tracmec, ritirati i licenziamenti collettivi e chiusa la vertenza. Ad annunciarlo sono i sindacati, dopo un proficuo incontro tra Fim, Fiom e Uilm con la direzione aziendale della Tracmec di Mordano, andato in scena venerdì scorso in Città Metropolitana, a Bologna. Sul tavolo il ritiro della procedura di licenziamento collettivo avviata il 17 ottobre per i dipendenti rimasti dello stabilimento di Mordano. E ieri le parti hanno sottoscritto l’accordo in definitiva. La decisione fa seguito a un intenso periodo di confronto e negoziazione tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali, con la mediazione della Città Metropolitana e della Regione, che ha permesso di trovare soluzioni alternative ai licenziamenti collettivi e soprattutto la tutela dei lavoratori più fragili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
