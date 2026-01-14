Vertenza Microgame | reintegro temporaneo per 9 dipendenti resta l’incertezza

Nella vertenza Microgame, si registra un passo importante con il reintegro temporaneo di nove dei quattordici dipendenti coinvolti. La procedura di licenziamento avviata nei loro confronti ha subito una sospensione, ma resta ancora l’incertezza sul futuro occupazionale. Questa situazione evidenzia la complessità della vertenza e la delicatezza delle decisioni aziendali, lasciando aperti diversi scenari per i lavoratori coinvolti.

Tempo di lettura: 1 minuto Novità sulla vertenza Microgame. Nove dei 14 dipendenti per i quali era stata avviata la procedura di licenziamento sono stati ripresi temporaneamente al lavoro. E’ dunque un primo, anche se temporaneo, risultato ottenuto dalla Fiom Cgil che aveva avviato una vertenza sulla decisione della Microgame di contrada Olivola di procedere al taglio di circa il 10% della propria forza lavoro. La retromarcia dell’Azienda sarebbe maturata a seguito del confronto dei giorni scorsi presso la Confindustria Benevento ed in attesa del prossimo incontro del 23 gennaio. Il personale reintegrato al proprio posto di lavoro sarebbe in parte in smart working, in parte in presenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

“Il gruppo consiliare del PD di Benevento esprime profonda preoccupazione per la vertenza dei lavoratori di Microgame, che vede 14 dipendenti a rischio licenziamento". facebook