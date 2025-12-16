La trattativa non riesce confermato lo stato di agitazione del personale del Comune

La trattativa tra il personale del Comune di Ferrara e le istituzioni si è conclusa senza successo, confermando lo stato di agitazione proclamato da diverse sigle sindacali. Il tentativo di conciliazione presso la Prefettura si è infatti concluso con esito negativo, lasciando in sospeso le future iniziative dei dipendenti comunali.

“Si è concluso con esito negativo il tentativo di conciliazione svoltosi presso la Prefettura di Ferrara, richiesto a seguito dello stato di agitazione proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Sulpl (e dalle Rsu aziendali del Comune di Ferrara)”.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayCome. Ferraratoday.it Trattative Milan-PSG per Ibrahimovich e Thiago Silva [ITA] Scorrendo la pagina è possibile consultare articoli e approfondimenti collegati al tema. UCRAINA - “Il Donbass blocca ogni trattativa, Trump si sfilerà per non perdere la faccia” Volenterosi (e UE) sono attivi sul dossier Ucraina ma con proposte che non incidono sulle trattative. E la pazienza di Trump non è infinita Piani di pace che cambiano ogni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.