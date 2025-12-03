Blocco degli straordinari | aperto lo stato di agitazione del personale del Comune
Le organizzazioni sindacali e le Rsu del Comune di Ferrara, a seguito del mandato ricevuto da tutte le assemblee del personale regolarmente convocate, hanno dichiarano ufficialmente l’apertura dello stato di agitazione, dovuto al blocco degli straordinari. Le assemblee delle lavoratrici e dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per l'Agenzia delle Entrate le prestazioni aggiuntive dei medici vanno tassate al 43% e non al 15 come concordato. Camici bianchi pronti a non fare più straordinari. Il risultato sarebbe il blocco del servizio - facebook.com Vai su Facebook
Fondaco dei Tedeschi, i lavoratori in «stato di agitazione con blocco degli straordinari». Pegoraro (Cisl): non escludiamo altre azioni di lotta - È stato proclamato oggi, giovedì 19 dicembre durante l'assemblea dei lavoratori, lo stato di agitazione con il con blocco degli ... Riporta ilgazzettino.it
Blocco operatorio, continua lo stato di agitazione - Dipendenti del blocco operatorio del Noa di Massa in agitazione per carenza di personale infermieristico. Scrive lanazione.it