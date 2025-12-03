Blocco degli straordinari | aperto lo stato di agitazione del personale del Comune

Ferraratoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni sindacali e le Rsu del Comune di Ferrara, a seguito del mandato ricevuto da tutte le assemblee del personale regolarmente convocate, hanno dichiarano ufficialmente l’apertura dello stato di agitazione, dovuto al blocco degli straordinari. Le assemblee delle lavoratrici e dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

blocco degli straordinari aperto lo stato di agitazione del personale del comune

© Ferraratoday.it - "Blocco degli straordinari": aperto lo stato di agitazione del personale del Comune

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fondaco dei Tedeschi, i lavoratori in «stato di agitazione con blocco degli straordinari». Pegoraro (Cisl): non escludiamo altre azioni di lotta - È stato proclamato oggi, giovedì 19 dicembre durante l'assemblea dei lavoratori, lo stato di agitazione con il con blocco degli ... Riporta ilgazzettino.it

Blocco operatorio, continua lo stato di agitazione - Dipendenti del blocco operatorio del Noa di Massa in agitazione per carenza di personale infermieristico. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Blocco Straordinari Aperto Stato