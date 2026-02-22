Verso Inter-Bodo Glimt | il fattore San Siro e le grandi rimonte europee

La sfida tra Inter e BodoGlimt si avvicina, a causa del fattore San Siro, che può fare la differenza. La squadra di casa punta a sfruttare il pubblico e l’esperienza per superare la difficile trasferta europea. La partita si preannuncia combattuta, considerando le grandi rimonte che si sono viste in passato in questa competizione. I tifosi sperano in un risultato positivo, consapevoli del valore degli avversari e delle insidie del match.

