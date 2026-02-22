Verso Inter-Bodo Glimt | il fattore San Siro e le grandi rimonte europee
La sfida tra Inter e BodoGlimt si avvicina, a causa del fattore San Siro, che può fare la differenza. La squadra di casa punta a sfruttare il pubblico e l’esperienza per superare la difficile trasferta europea. La partita si preannuncia combattuta, considerando le grandi rimonte che si sono viste in passato in questa competizione. I tifosi sperano in un risultato positivo, consapevoli del valore degli avversari e delle insidie del match.
Ne avevamo parlato il giorno prima della gara d'andata: all'Aspmyra Stadion difficilmente si passa. Un'atmosfera difficile, il campo insidioso. In particolar modo per le squadre italiane. L'ha detto il presente, lo spiegava il pregresso. Perchè se ciò che davvero conta è quello che, calcisticamente parlando, si sta scrivendo in questo
Verso Bodo/Glimt-Inter: sintetico, neve, gelo e il fattore… Aspmyra StadionIl match tra BodoGlimt e Inter si svolge sotto la neve e con temperature molto basse, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso il campo scivoloso.
Bodo Glimt Inter, il ds Sakariassen: «Sappiamo chi affronteremo, ma non li temiamo. Abbiamo un fattore X e questo focus»Il direttore sportivo del Bodo Glimt, Sakariassen, non si nasconde.
Argomenti discussi: Vigilia di Bodø/Glimt-Inter: la giornata dei nerazzurri; Playoff Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1; Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia; Bodo/Glimt-Inter 3-1 oggi, playoff Champions League. Partita e classifica aggiornata.
