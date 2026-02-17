Verso Bodo Glimt-Inter | sintetico neve gelo e il fattore… Aspmyra Stadion

Il match tra BodoGlimt e Inter si svolge sotto la neve e con temperature molto basse, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso il campo scivoloso. Il motivo principale è il fattore Aspmyra Stadion, che influisce sulle condizioni di gioco e sulle strategie delle squadre. La superficie sintetica si comporta in modo diverso a causa del freddo intenso, mentre la neve appena rimossa rende l’aria più umida e complicata per i calciatori.