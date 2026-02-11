Bodo Glimt Inter il ds Sakariassen | Sappiamo chi affronteremo ma non li temiamo Abbiamo un fattore X e questo focus

Il direttore sportivo del Bodo Glimt, Sakariassen, non si nasconde. In vista dello spareggio di Champions League contro l’Inter, dice che conoscono la squadra avversaria, ma non hanno paura. Sottolinea che hanno un “fattore X” e sono concentrati su quello, senza lasciarsi intimidire. La partita si avvicina e i norvegesi sono pronti a giocarsela fino in fondo.

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, il direttore sportivo dei norvegesi Sakariassen avverte i nerazzurri in vista dello spareggio di Champions League. Håvard Sakariassen, direttore sportivo del BodoGlimt, è intervenuto in esclusiva su Sportitalia a una settimana dalla sfida in Norvegia contro l’ Inter, valida per l’andata dei playoff di Champions League. Il dirigente del club norvegese ha analizzato l’incrocio con i nerazzurri, sottolineando rispetto ma anche grande fiducia nei propri mezzi. Il Bodo si prepara ad affrontare una delle squadre più in forma del panorama europeo, ma senza complessi di inferiorità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bodo Glimt Inter, il ds Sakariassen: «Sappiamo chi affronteremo, ma non li temiamo. Abbiamo un fattore X e questo focus» Approfondimenti su Bodo Glimt Inter Bodo Glimt Juve: non succedeva dal 2001/2002…Rispolverato questo fattore dopo 24 anni! Di cosa si tratta Bodo/Glimt Inter Sky o Prime? Chi trasmetterà la sfida Questa mattina l’Inter ha scoperto che affronterà il BodoGlimt negli ottavi di finale di Champions League. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bodo Glimt Inter Argomenti discussi: Trasferta in Norvegia: i biglietti per Bodø/Glimt-Inter; Date e fasi di vendita dei biglietti per Inter-Bodø/Glimt; Playoff Champions League, dal 5 febbraio in vendita i biglietti per Inter-Bodø/Glimt. I dettagli; Spareggi Champions League: l'Inter sfiderà il Bodø/Glimt. Ds Bodo Glimt: Timore dell’Inter? No, loro ci devono temere! Ecco il nostro fattore XHåvard Sakariassen, direttore sportivo del Bodo/Glimt, è intervenuto in esclusiva su Sportitalia verso la sfida contro l'Inter ... msn.com Playoff Champions, Inter contro il Bodo/Glimt, scansato il pericolo Mourinho. I tifosi: Da non sottovalutareChampions League 2025/26, sorteggi playoff: l'Inter affronterà il Bodo/Glimt ai playoff, scansato il pericolo Mourinho. I tifosi: Guai a sottovalutarli. sport.virgilio.it E' iniziato il momento degli scontri diretti! L'IC Pergine organizza la trasferta per la partita di Champions League Inter - Bodo Glimt. Prezzi ( comprensive di pullman e biglietto ) 2° arancio 70€ adulti 55€ under 16 2° verde ( curva nord ) / obbligo TdT * 55€ 2° blu - facebook.com facebook Playoff #Champions, la rosa ufficiale del #BodoGlimt per il doppio confronto con l' #Inter x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.