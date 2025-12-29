Morti da smog Monza e Brianza tra le prime province in Italia

Monza e Brianza si colloca tra le prime province italiane per mortalità legata all'inquinamento atmosferico, in particolare alle polveri sottili Pm 2,5 e al biossido di azoto (NO2). Questi dati evidenziano l'importanza di monitorare e ridurre l'esposizione alle sostanze inquinanti, per tutelare la salute della popolazione e migliorare la qualità dell'aria nella regione.

Tra le prime province in Italia per morti causati dalle polveri sottili Pm 2,5 e dal NO?, ovvero il biossido di azoto. È il triste primato della provincia di Monza e Brianza – tra le prime per sforamenti da troppo smog in Lombardia - stando al rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (European. Se la prima in regione è Milano con 3478 decessi attribuibili alle Pm 2,5 seguita su scala nazionale da Roma (2473) e Torino (2247), seconda e terza in Lombardia sono Brescia (1402) e Bergamo (1218)

FOCUS DEL GIORNO: i fuochi rilasciando enormi quantità di polveri sottili (PM10, PM2.5), metalli pesanti e gas tossici, che peggiorano lo smog, - facebook.com facebook

