Lavoratori stranieri in Italia +139% di assunzioni in 8 anni | in quali settori

Negli ultimi otto anni, le assunzioni di lavoratori stranieri in Italia sono aumentate del 139%, con un impatto evidente sui settori più dinamici. Nel 2025, quasi un quarto di tutte le nuove assunzioni riguarda persone provenienti da altri paesi, soprattutto nel settore dell’edilizia e dell’agricoltura. Questo trend influisce sulla composizione del mercato del lavoro e sulla domanda di manodopera straniera. La crescita si riflette anche nelle aziende che cercano personale con competenze specifiche.

Cambia il mercato del lavoro: nel 2025 quasi un'assunzione su quattro in Italia ha riguardato un lavoratore straniero. Si parla di oltre 1,36 milioni di ingressi nelle imprese, pari al 23,4% del totale. Rispetto al 2017 gli ingressi di lavoratori immigrati sono aumentati del +139%. Sono numeri più che raddoppiati rispetto al periodo pre-Covid. I dati sono evidenziati da un rapporto dell' Ufficio Studi della Cgia di Mestre. Perché aumentano i lavoratori stranieri in Italia. La spinta in questa direzione arriva da tre fattori: invecchiamento demografico, carenza di manodopera e ripresa delle attività a maggiore intensità di lavoro manuale.