L' Arena di Verona con la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali accede i riflettori sulla città di Romeo e Giulietta Un gioiello stratificato di epoche architetture e memorie ad alta densità artistica

Il 22 febbraio 2026, l’Arena di Verona ospita la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. La scelta di Verona deriva dalla sua lunga storia e dal suo patrimonio artistico, che si fondono con l’atmosfera di festa. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Raidue alle 20, attirando l’attenzione di milioni di spettatori. La famosa arena romana, simbolo della città, si trasformerà in un palcoscenico unico, accogliendo atleti e artisti in un evento che unisce sport e cultura.

I riflettori del mondo si accenderanno su Verona domenica 22 febbraio 2026 (diretta su Raidue, alle 20) quando l’Arena ospiterà la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, trasformando il millenario anfiteatro romano, oggi il più grande teatro lirico all’aperto, in un palcoscenico per i campioni dello sport e dello spettacolo. Titolo dell’evento: Beauty in Action: oltre duecento performer in scena per uno show ispirato all’acqua, che mixerà lirica, musica, danza, cinema, design e tecnologia. Arte, tecnologia ed esseri umani: a Verona apre Spazio Vitale X La “bellezza in movimento” a Verona è diffusa ovunque, grazie al fiume Adige che la attraversa e alle sue vestigia romane e medievali che si incontrano passeggiando per il centro storico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'Arena di Verona, con la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali, accede i riflettori sulla “città di Romeo e Giulietta”. Un gioiello stratificato di epoche, architetture e memorie, ad alta densità artistica Gabry Ponte si esibirà alla Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026Gabry Ponte si esibirà alla Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina perché la manifestazione si avvicina alla fine e gli organizzatori vogliono sorprendere il pubblico con un DJ famoso. Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei GiochiAchille Lauro si esibirà all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché è stato scelto come artista principale per questa fase finale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ligabue, quattordici nuovi eventi unici: a settembre in Arena di Verona; Olimpiadi, alla cerimonia di chiusura Gabry Ponte per far ballare l'Arena; L'incanto della Cerimonia di chiusura dei Giochi: le prove per l'ultimo atto accendono il cielo di Verona; Chiusura dei Giochi, oltre all'Arena anche il Filarmonico e la Bra protagonisti della cerimonia. Emporio Armani. . Durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Casa #EA7 in Piazza Duca d’Aosta a Milano ospita Giacomo Agostini per una nuova puntata del podcast, in dialogo con Davide Camicioli. Quindici volte Campione del Mondo e leg facebook Dal podio al successo: che cosa i Giochi Olimpici insegnano ai manager ilsole24ore.com/art/dal-podio-… x.com