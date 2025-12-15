Visita guidata Verona e i giochi olimpici

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
visita guidata verona e i giochi olimpici

© Veronasera.it - Visita guidata "Verona e i giochi olimpici"

Per la prima volta due importanti cerimonie olimpiche si tengono in un monumento storico patrimonio Unesco. Quanto sappiamo di sport, sportivi e di tanti eventi significativi svoltisi a Verona nei secoli? Scopritelo con noi in questa passeggiata nel centro storico, eterno palcoscenico di vita. Veronasera.it

Non commettere questi 5 ERRORI IN AEROPORTO ?? #shorts

Video Non commettere questi 5 ERRORI IN AEROPORTO ?? #shorts

visita guidata verona giochiVisita guidata: "Quando il sole muore, la città rinasce" - È il momento esatto in cui l’autunno esala l’ultimo respiro e la notte più lunga dell’anno inghiotte ogni cosa ... veronasera.it

visita guidata verona giochiVisita guidata in occasione giochi invernali Milano-Cortina presso Museo nazionale etrusco Rocca Albornoz - Un’occasione unica anche per scoprire un reperto normalmente non visibile al pubblico: un’anfora panatenaica della metà del VI secolo a. lagone.it