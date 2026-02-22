Verissimo Stefania Sandrelli parla della malattia del compagno Giovanni | Sempre con lui

Stefania Sandrelli ha condiviso che il suo compagno Giovanni sta affrontando una malattia, causata da complicazioni legate a un infortunio recente. L’attrice ha spiegato di essere sempre al suo fianco e di sostenere le sue cure. La donna ha raccontato come la loro quotidianità sia cambiata da quando ha scoperto il problema. Sandrelli ha anche parlato dei momenti difficili e del suo impegno nel mantenere il sorriso. La coppia continua a vivere insieme questa sfida.

Stefania Sandrelli è tornata nel salotto di Verissimo per una nuova chiacchierata con Silvia Toffanin. L’attrice si è lasciata andare a un racconto molto intimo fatto di ricordi, famiglia, fragilità e amore. Un’intervista in cui, con grande sincerità, ha anche voluto parlare della malattia del compagno Giovanni. Un momento difficile che però non ha mai spezzato il loro legame. Stefania Sandrelli racconta la malattia del compagno Giovanni. Da qualche anno Stefania Sandrelli conduce una vita più ritirata, lontana dai riflettori. Il motivo sono alcuni problemi di salute che hanno colpito il compagno Giovanni. 🔗 Leggi su Dilei.it

