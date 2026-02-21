Verissimo tra gli ospiti del weekend Margareth Madè Noemi e Stefania Sandrelli

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 21 e 22 febbraio ci sono Margareth Madè, Corinne Clery, Kaspar Capparoni, Stefania Sandrelli, Al Bano, Noemi, Andreas Müller e Achille Polonara. Sabato 21 e domenica 22 febbraio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo, tra pubblico e privato, si racconterà l’attrice Margareth Madè. In studio, per la prima volta, la storia e l’irresistibile ironia del comico e imitatore Vincenzo De Lucia. Inoltre, saranno ospiti con i loro percorsi: Corinne Clery e Kaspar Capparoni, reduce dal successo della serie di Canale 5 Una nuova vita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Stefania Sandrelli, Noemi, Vincenzo De Lucia, Rita De Crescenzo tra gli ospiti del weekend di Verissimo 21-22 febbraioStefania Sandrelli, Noemi, Vincenzo De Lucia e Rita De Crescenzo saranno ospiti del prossimo weekend di Verissimo, in onda su Canale 5.

Verissimo, tra gli ospiti del weekendNel prossimo weekend, Verissimo condotto da Silvia Toffanin ospiterà diversi volti noti del panorama italiano.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gli ospiti di Verissimo del 21 e del 22 febbraio; Verissimo, oggi domenica 15 febbraio: gli ospiti e le interviste; Verissimo, anticipazioni di sabato 14 e domenica 15 febbraio: tra gli ospiti Rita Pavone e Melissa Satta; Verissimo, ospiti e anticipazioni del weekend 21 e 22 febbraio.

Verissimo, oggi sabato 21 febbraio: gli ospiti e le intervisteTorna l'appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 21 febbraio, e domani, domenica 22 febbraio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo, tra pubblico e privato, ... adnkronos.com

Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti del 21 febbraio di Silvia ToffaninSilvia Toffanin conduce la nuova puntata di Verissimo del 21 febbraio con tanti ospiti: le anticipazioni di sabato pomeriggio ... dilei.it

Sabato a Verissimo, tra pubblico e privato, si racconterà l’attrice Margareth Madè. In studio, per la prima volta, il comico e imitatore Vincenzo De Lucia, che con la conduttrice ha condiviso l’avventura a This is Me. Inoltre, saranno ospiti Corinne Clery e Kaspa - facebook.com facebook