Chi è oggi il compagno di Stefania Sandrelli Giovanni Soldati

2 dic 2025

Il compagno storico di Stefania Sandrelli è Giovanni Soldati, figlio d’arte, regista e sceneggiatore con cui l’attrice ha condiviso oltre quarant’anni di vita. Un amore duraturo che, però, non è stato immune dalle difficoltà. La stessa Sandrelli ha raccontato che i due, a un certo punto,  non riuscivano più a convivere: « Non potevamo più vivere insieme, ci siamo separati per un anno»,  ha confidato a  Domenica In. Una pausa difficile, in cui entrambi si erano allontanati sentimentalmente e mentalmente. “Abbiamo avuto anche un anno in cui non stavamo bene assieme, per cui ci eravamo separati. Lui è poi stato male e io mi sono sentita in dovere di riprendermelo e pensare a lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

