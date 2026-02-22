Venom il nuovo film d' animazione si farà coi registi di Final Destination e Tom Hardy

Venom, il film d’animazione, nasce dalla decisione di Sony di espandere il suo universo Marvel, coinvolgendo registi noti per Final Destination. La produzione vede la partecipazione di Tom Hardy, che si occupa anche come produttore. La scelta di affidare il progetto a Lipovsky e Stein deriva dal successo delle loro opere precedenti. La realizzazione del film mira a portare sul grande schermo una nuova avventura del simbionte. La produzione è già in pieno sviluppo.

Sony sviluppa il primo film animato dedicato a Venom, affidandolo a Zach Lipovsky e Adam B. Stein, insieme anche a Tom Hardy, coinvolto come produttore. Il simbionte più celebre dell'universo Marvel sta per cambiare forma, ancora una volta: Sony ha avviato lo sviluppo di un film animato dedicato a Venom, una svolta significativa per un personaggio che, dopo il successo iniziale al cinema, cerca ora nuove strade per restare centrale nell'immaginario pop. Un Venom animato: nuova direzione per un'icona Marvel Sony Pictures ha deciso di espandere l'universo di Venom esplorando per la prima volta il linguaggio dell'animazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Venom in live-animation da Sony: i registi di Final Destination Bloodlines al comando!Sony Pictures annuncia un nuovo film di Venom in live-animation, diretto dai registi di Final Destination Bloodlines.

Venom si anima: Tom Hardy torna nell’universo Spider-Verse?Tom Hardy torna a interpretare Venom, portando il simbionte in una nuova avventura animata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Venom torna al cinema, in arrivo un nuovo film d’animazione; Venom, l'amato antieroe Marvel sta per tornare sugli schermi! Ma non nel modo che immaginate; Sony punta sull’animazione: in sviluppo un nuovo film dedicato a Venom; Zach Lipovsky e Adam B. Stein dirigeranno il nuovo film d'animazione Venom per la Sony Pictures.

Venom 4 con Tom Hardy: annunciato il nuovo capitolo della saga (ma non in live action)Venom torna al cinema in versione animata: Sony sviluppa un nuovo film con Tom Hardy coinvolto. Dettagli su registi, connessioni con Spider-Verse e futuro del simbionte. msn.com

Venom: in lavorazione un Film d’animazione dai registi di Final Destination BloodlinesVenom, il simbionte dai denti storti diventato uno dei cattivi preferiti di Spider-Man, apparirà in un film d'animazione dei registi ... cinefilos.it

Sony ha ufficialmente dato il via libera ad un film animato su Venom diretto da Zach Lipovsky ed Adam Stein (‘Final Destination: Bloodlines’). Tom Hardy sarà coinvolto. - facebook.com facebook