Venom si anima | Tom Hardy torna nell’universo Spider-Verse?

Tom Hardy torna a interpretare Venom, portando il simbionte in una nuova avventura animata. La decisione deriva dal successo delle prime serie di film e dalla voglia di sperimentare con un’immagine più vivace e dinamica. Questa volta, il personaggio si sposta nel mondo dell’animazione, con un progetto che promette di coinvolgere anche il pubblico più giovane. La produzione ha già annunciato l’inizio delle riprese, che partiranno a breve.

Il simbionte di Venom è pronto per un nuovo capitolo, ma stavolta abbandona il live action per approdare nel mondo dell’animazione. Sony Pictures Animation ha annunciato lo sviluppo di un nuovo film dedicato al personaggio, con il coinvolgimento di Tom Hardy, protagonista della trilogia precedente. Il progetto, guidato dai registi Zach Lipovsky e Adam B. Stein, potrebbe intrecciarsi con l’universo di Spider-Verse, aprendo scenari inediti per il futuro del personaggio. L’annuncio ha sorpreso molti, considerando la recente conclusione della trilogia live action che ha Tom Hardy vestire i panni di Eddie Brock e del suo alter ego alieno.🔗 Leggi su Ameve.eu

