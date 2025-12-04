Maxi evasione fiscale | sequestro da 2,5 milioni di euro al titolare di un compro oro

I finanzieri genovesi, sotto il coordinamento della procura, hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti del titolare di un 'compro oro' per un importo complessivo pari a oltre 2,5 milioni di euro. Un provvedimento finalizzato alla confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Genova.

