Maxi evasione fiscale | sequestro da 2,5 milioni di euro al titolare di un compro oro

Genovatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri genovesi, sotto il coordinamento della procura, hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti del titolare di un ‘compro oro’ per un importo complessivo pari a oltre 2,5 milioni di euro. Un provvedimento finalizzato alla confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

