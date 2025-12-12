Inchiesta su alberghi e discoteche per un ' fallimento pilotato' | sigilli per 1,5 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato preventivamente beni per oltre 1,5 milioni di euro a tre imprenditori del settore alberghiero e delle discoteche, nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza un fallimento pilotato. L'operazione mira a fare luce su presunte irregolarità e frodi nel settore.

