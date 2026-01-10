Le case ormai invendibili sono 2.800 non solo nelle valli

Attualmente, sono circa 2.800 le case invendibili, distribuite principalmente in provincia, nelle valli e in aree di pianura. Molti di questi immobili sono in vendita a prezzi molto bassi, anche sotto i 10.000 euro. Questa situazione riflette le difficoltà del mercato immobiliare in alcune zone, dove l’offerta supera la domanda e le opportunità di vendita si riducono.

DOVE SONO. La maggior parte in provincia, nelle valli e in pianura: alcuni immobili in vendita a meno di 10mila euro. Belotti: «Ma poi per ristrutturarli serve investire cinque volte tanto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

