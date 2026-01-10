Le case ormai invendibili sono 2.800 non solo nelle valli
Attualmente, sono circa 2.800 le case invendibili, distribuite principalmente in provincia, nelle valli e in aree di pianura. Molti di questi immobili sono in vendita a prezzi molto bassi, anche sotto i 10.000 euro. Questa situazione riflette le difficoltà del mercato immobiliare in alcune zone, dove l’offerta supera la domanda e le opportunità di vendita si riducono.
DOVE SONO. La maggior parte in provincia, nelle valli e in pianura: alcuni immobili in vendita a meno di 10mila euro. Belotti: «Ma poi per ristrutturarli serve investire cinque volte tanto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: “Mia figlia Anna mi ha cambiato, ormai sono un damerino. Amo le case, sono il riferimento degli agenti immobiliari di Roma. Io a Sanremo? Sentiremo domenica”: parla Tommaso Paradiso
Leggi anche: Furto al Louvre, cinque nuovi arresti: ma i gioielli sono introvabili. La procuratrice: «Sono invendibili, c'è ancora tempo per restituirli»
Le case ormai invendibili sono 2.800, non solo nelle valli - La maggior parte in provincia, nelle valli e in pianura: alcuni immobili in vendita a meno di 10mila euro. ecodibergamo.it
La carenza, ormai endemica, di medici di medicina generale, costringe la regione a ripensare l’organizzazione dell’assistenza primaria. Con ambulatori di prossimità, case di comunità e il nuovo accordo integrativo che offre incentivi per ampliare il ventaglio di - facebook.com facebook
Le case ormai puntano solo al fatturato e, dicono gli esperti, la medicalizzazione della società ha spalancato l’accesso a una vasta platea di consumatori: i sani. Gismondo: «Svincolare chi fa ricerca dall’industria». di @patfreitter x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.