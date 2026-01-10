Le case ormai invendibili sono 2.800 non solo nelle valli

Attualmente, sono circa 2.800 le case invendibili, distribuite principalmente in provincia, nelle valli e in aree di pianura. Molti di questi immobili sono in vendita a prezzi molto bassi, anche sotto i 10.000 euro. Questa situazione riflette le difficoltà del mercato immobiliare in alcune zone, dove l’offerta supera la domanda e le opportunità di vendita si riducono.

La carenza, ormai endemica, di medici di medicina generale, costringe la regione a ripensare l'organizzazione dell'assistenza primaria. Con ambulatori di prossimità, case di comunità e il nuovo accordo integrativo che offre incentivi per ampliare il ventaglio di

Le case ormai puntano solo al fatturato e, dicono gli esperti, la medicalizzazione della società ha spalancato l'accesso a una vasta platea di consumatori: i sani. Gismondo: «Svincolare chi fa ricerca dall'industria».

