Momenti di panico a San Nicola la Strada, nella zona tra via Appia e via Pertini, dove si è verificato l’incendio di un furgone. Il rogo è stato segnalato da diversi automobilisti che hanno notato una colonna di fumo nero issarsi nell’aria sia da viale Carlo III sia dalla stessa via Pertini. Sul. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Furgone in fiamme e colonna di fumo nero: paura in strada

Leggi anche: Incendio in una cascina nel Milanese: fiamme e colonna di fumo nero

Leggi anche: Incendio a Milano, alta colonna di fumo nero

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tir in fiamme sulla FiPiLi, chiuso un tratto della superstrada; Brucia furgone carico di bombole di acetilene, riaperta l’Aurelia – IL VIDEO; Ravenna, furgone a fuoco: tre intossicati; Incendio sull’autostrada A22, furgone a fuoco tra i due caselli di Mantova.

Paura a Sandigliano per un furgone in fiamme - Questa mattina si è alzata una densa colonna di fumo visibile dalla strada Paura a Sandigliano per un furgone in fiamme ... laprovinciadibiella.it