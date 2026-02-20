Vezzano Chemco in Fiamme | Fumo Tossico e Indagini per Cause e Danni

Un incendio ha devastato oggi lo stabilimento Chemco a Vezzano sul Crostolo, provocando dense nubi di fumo tossico che si sono diffuse nell’area. Le fiamme hanno coinvolto diverse strutture all’interno dello stabilimento, costringendo i vigili del fuoco a intervenire rapidamente. Le autorità stanno attualmente svolgendo indagini per capire le cause e valutare i danni ambientali e materiali. La nube di fumo ha raggiunto i paesi vicini, allarmando i residenti.

Vezzano, Fiamme alla Chemco: Emergenza e Indagini in Corso nello Stabilimento Chimico. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito questo pomeriggio lo stabilimento della Chemco a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia. L'allarme è scattato alle 17:40, mobilitando le squadre dei vigili del fuoco che sono tuttora al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'evento solleva immediate preoccupazioni per la sicurezza dei lavoratori, l'impatto ambientale e le possibili ripercussioni sull'attività produttiva dell'azienda. L'Emergenza e l'Intervento dei Vigili del Fuoco.