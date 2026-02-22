Val d’Aosta scialpinista travolto e ucciso da valanga

Un scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sulla Becca di Nana, a 3000 metri in Val d'Ayas. La causa dell'incidente è stata una slavina improvvisa che ha sepolto il suolo e la neve, lasciando senza parole gli operatori del Soccorso Alpino. Le squadre hanno individuato il corpo senza vita dell'uomo poche ore dopo la richiesta di aiuto, arrivata quando non si aveva più sue notizie. La tragedia ha colpito la comunità locale.

(Adnkronos) – È terminato da poco l'intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulle pendici della Becca di Nana a 3000 metri di quota in Val d'Ayas, per il recupero del corpo senza vita di uno scialpinista travolto da una valanga: la ricerca è stata avviata in seguito alla segnalazione di mancato rientro. Il sorvolo sulla zona . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Valle d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valangaUn escursionista scialpinista ha perso la vita in Valle d’Aosta, nella zona di Pointe de la Pierre a Gressan, dopo essere stato travolto da una valanga. Aosta, scialpinista muore travolto da una valangaUn escursionista scialpinista è deceduto nelle Alpi Aostane dopo essere stato coinvolto in una valanga sotto la Pointe de la Pierre. Valanga ad Aosta, scialpinista muore a Pointe de la Pierre. L’arrivo dell’elisoccorso Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Valanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinista tedesco; Valanga in Valle d’Aosta, morto uno scialpinista. Un ferito e tre illesi; Valanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinista; Valanga in Valle d'Aosta, morto uno scialpinista. Val d'Aosta, scialpinista travolto e ucciso da valanga(Adnkronos) - È terminato da poco l'intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulle pendici della Becca di Nana a 3000 metri di quota in Val d'Ayas, per il recupero del corpo senza vita di uno scialpi ... msn.com Valanga in Valle d’Aosta, morto uno scialpinista. Un ferito e tre illesiTragedia nel pomeriggio in Valle d’Aosta, dove una slavina ha coinvolto una comitiva di cinque escursionisti. Un uomo è deceduto dopo il trasporto in ospedale, un altro è rimasto ferito in modo non ... tg24.sky.it Valle d'Aosta, muore sotto una valanga alla Becca di Nana, in Val d'Ayas. Il corpo recuperato dal soccorso alpino x.com Buongiorno, premetto che non conosco affatto la val d'Aosta, ma mi piacerebbe trascorrervi una vacanza estiva. Cerco una località dove in zona ci siano passeggiate accessibili anche ai non esperti e non più giovanissimi .... Un paese in cui possibilmente la s - facebook.com facebook