Valle d’Aosta scialpinista travolto e ucciso da una valanga
Un escursionista scialpinista ha perso la vita in Valle d’Aosta, nella zona di Pointe de la Pierre a Gressan, dopo essere stato travolto da una valanga. L’incidente si è verificato in un’area nota per le attività invernali, evidenziando i rischi legati alle condizioni di innevamento. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.
Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d’Aosta, in zona Pointe de la Pierre, nel comune di Gressan. L’allarme era stato dato alla Centrale Unica del Soccorso-Cus da due testimoni. Lo scialpinista è stato estratto dalla neve e portato a quota inferiore per permettere l’imbarco in elicottero. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I soccorsi sono stati resi difficili dalla scarsa visibilità in quota, che ha reso impossibile l’avvicinamento in elicottero al luogo della valanga. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
