Un escursionista scialpinista ha perso la vita in Valle d’Aosta, nella zona di Pointe de la Pierre a Gressan, dopo essere stato travolto da una valanga. L’incidente si è verificato in un’area nota per le attività invernali, evidenziando i rischi legati alle condizioni di innevamento. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d’Aosta, in zona Pointe de la Pierre, nel comune di Gressan. L’allarme era stato dato alla Centrale Unica del Soccorso-Cus da due testimoni. Lo scialpinista è stato estratto dalla neve e portato a quota inferiore per permettere l’imbarco in elicottero. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I soccorsi sono stati resi difficili dalla scarsa visibilità in quota, che ha reso impossibile l’avvicinamento in elicottero al luogo della valanga. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valle d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valanga

Leggi anche: Valanga in Valle d’Aosta, travolto uno scialpinista sotto la Pointe de la Pierre: è morto

Leggi anche: Travolto da una valanga, muore uno scialpinista di 50 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Montagna, scialpinista muore dopo essere stato travolto da una valanga sulle Piccole Dolomiti a Recoaro - Vicenza, l'incidente ha visto coinvolto un cinquantenne che ha perso la vita per le ferite riportate sotto la slavina ... corrieredelveneto.corriere.it