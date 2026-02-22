Valerio Verbano in migliaia al corteo antifascista a 46 anni dall' omicidio

Valerio Verbano è ricordato oggi in piazza da migliaia di persone che partecipano a un corteo antifascista, a 46 anni dall’omicidio. La manifestazione è nata per onorare la sua memoria e denunciare la violenza politica. Verbano sognava di diventare fotografo, ma la sua vita è stata interrotta troppo presto. La protesta si concentra sulla lotta contro le intolleranze e le ingiustizie ancora presenti nella società. La folla si muove in silenzio lungo le strade centrali della città.

I compagni di un tempo e i giovani del quartiere ricordano il giovane militante, ucciso a 19 anni davanti ai genitori il 22 febbraio 1980. Nel corteo anche i genitori di Maja T. l'attivista tedesca non binary imprigionata in Ungheria "Valerio voleva fare il fotografo, ma a 19 anni hai tutta la vita davanti, puoi fare qualunque cosa". Marco S., ogni anno, il 22 febbraio torna in Via Monte Bianco per ricordare il giovane compagno di estrema sinistra, ucciso nella casa in cui viveva davanti ai suoi genitori. Un delitto, rivendicato dai Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari), rimasto ancora senza colpevoli.