Tra misteri e depistaggi 46 anni fa l' omicidio Piersanti Mattarella

Da iltempo.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi mezzo secolo dall’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia e fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, rimangono ancora numerosi interrogativi e depistaggi. Questo episodio, avvenuto a Palermo nel 1978, rappresenta uno dei più intricati e irrisolti misteri della storia italiana recente, segnato da silenzi e dubbi che ancora oggi affascinano e inquietano l’opinione pubblica.

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - Quarantasei anni di misteri, 46 anni di silenzi e di depistaggi. E' trascorso quasi mezzo secolo dall'omicidio del Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, fratello maggiore del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ma resta ancora il giallo attorno al nome del killer che gli sparò a distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo e ferendo la moglie, Irma Chiazzese, che tentò di salvare il marito. Piersanti Mattarella era il Presidente che, con il suo costante richiamo, aveva cambiato in profondità la considerazione della Sicilia nel contesto nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tra misteri e depistaggi 46 anni fa l omicidio piersanti mattarella

© Iltempo.it - Tra misteri e depistaggi, 46 anni fa l'omicidio Piersanti Mattarella

Leggi anche: Piersanti Mattarella: depistaggi e verità negate

Leggi anche: Omicidio Piersanti Mattarella, dopo 45 anni arrestato ex prefetto per depistaggio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tra MAFIA e Terrorismo NERO: Le Ombre Del Delitto MATTARELLA

Video Tra MAFIA e Terrorismo NERO: Le Ombre Del Delitto MATTARELLA

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.