Tra misteri e depistaggi 46 anni fa l' omicidio Piersanti Mattarella

A quasi mezzo secolo dall’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia e fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, rimangono ancora numerosi interrogativi e depistaggi. Questo episodio, avvenuto a Palermo nel 1978, rappresenta uno dei più intricati e irrisolti misteri della storia italiana recente, segnato da silenzi e dubbi che ancora oggi affascinano e inquietano l’opinione pubblica.

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - Quarantasei anni di misteri, 46 anni di silenzi e di depistaggi. E' trascorso quasi mezzo secolo dall'omicidio del Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, fratello maggiore del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ma resta ancora il giallo attorno al nome del killer che gli sparò a distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo e ferendo la moglie, Irma Chiazzese, che tentò di salvare il marito. Piersanti Mattarella era il Presidente che, con il suo costante richiamo, aveva cambiato in profondità la considerazione della Sicilia nel contesto nazionale e internazionale.

