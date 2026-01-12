Genova Antifascista annuncia un nuovo corteo
Genova Antifascista ha comunicato l’organizzazione di un corteo previsto per sabato 17 gennaio 2026, in piazza Alimonda e nelle vie vicine. L’evento, promosso con lo slogan
Genova Antifascista ha annunciato un nuovo corteo in piazza Alimonda e nelle vie limitrofe nella giornata di sabato 17 gennaio 2026, al grido di: "Chiudere i covi fascisti".Prima l'assemblea, poi il corteoLa manifestazione, viene spiegato sui canali social, è stato organizzato: "In occasione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
