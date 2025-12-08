Giuli | La cultura è motore di sviluppo coesione sociale e crescita sostenibile

Orizzontescuola.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha definito la cultura come "motore di sviluppo, coesione sociale e crescita sostenibile" durante un intervento istituzionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

