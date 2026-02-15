Pd la visita di Orlando | Sviluppo e coesione una visione comune
Andrea Orlando ha visitato la provincia di Ferrara per portare avanti il suo impegno sui temi dello sviluppo e della coesione. La sua presenza ha coinvolto alcuni incontri con amministratori locali e cittadini, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze concrete della comunità. Durante la giornata, ha parlato di progetti per migliorare le infrastrutture e sostenere le imprese della zona, ponendo l’accento sulla necessità di un’azione condivisa.
Si è svolta, nei giorni scorsi, la visita di Andrea Orlando in provincia di Ferrara. Una giornata intensa e concreta che ha confermato l’attenzione del Partito Democratico nazionale verso i territori e le loro priorità. La mattinata è stata dedicata all’ascolto, con un confronto approfondito con le organizzazioni sindacali. Al centro dell’incontro le questioni che incidono direttamente sulla vita delle persone: lavoro, salari, sicurezza, transizione industriale. Non temi astratti, ma problemi reali che riguardano lavoratrici e lavoratori ferraresi e che richiedono risposte chiare e coerenti. Nel pomeriggio la visita è proseguita in alcune realtà produttive della provincia, diverse per dimensioni e settore ma accomunate da competenze, capacità di innovazione e forte radicamento nel territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bilancio di Palafrizzoni, il Pd: “Visione politica orientata a servizi e coesione sociale”. Lega: “Poca attenzione al commercio”
Il Bilancio di Palafrizzoni approvato dal Consiglio Comunale di Bergamo rappresenta un importante strumento di programmazione per il futuro della città.
Convivialità e visione comune: gli Ordini professionali uniti per lo sviluppo del territorio
Il Comitato unitario delle professioni della Provincia di Forlì–Cesena si è incontrato in un evento conviviale, riunendo presidenti e consiglieri di vari ordini e collegi professionali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
