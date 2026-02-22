Valditara | iscrizioni straordinarie al percorso 4+2 Firmato il Protocollo 2026 con Confindustria Moda

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia che le iscrizioni al nuovo percorso 4+2 sono state molto positive, attribuendo il successo alla firma del Protocollo 2026 con Confindustria Moda. Quasi 10.000 studenti hanno scelto questa strada, che mira a migliorare le competenze tecniche e professionali. La crescente adesione dimostra l’interesse verso un sistema formativo più pratico e vicina alle esigenze del mercato del lavoro. I dati ufficiali verranno pubblicati nelle prossime settimane.

I dati sulle iscrizioni al nuovo percorso di istruzione tecnico-professionale “4+2” sarebbero, secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, “veramente straordinari”. L’affermazione è arrivata a margine della firma del Protocollo d’Intesa 2026 tra il Ministero, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda, siglato a Rho (Milano) in occasione dell’apertura di Micam e Mipel, come riferito da un lancio ANSA del 22 febbraio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

