Valanga in Val di Susa coinvolte almeno due persone

Nella Val di Susa, nella zona di Claviere, si è verificata una valanga intorno alle 14, coinvolgendo almeno due persone. L'evento ha interessato sia le piste che le aree fuori pista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per valutare la situazione e prestare assistenza. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza degli escursionisti e degli sciatori nella zona.

Torino, 28 dicembre 2025 – Valanga in Val di Susa, nella zona di Claviere. Dalle prime informazioni ci sarebbero almeno due persone coinvolte nel distacco di neve avvenuto intorno alle ore 14 tra pista e fuori pista. Sul posto sono immediatamente accorsi personale del 115 e del 118, del soccorso alpino con le unità cinofile e i carabinieri sciatori. Il bollettino valanghe. Il bollettino valanghe per la giornata di oggi indica nella zona un grado di pericolo 3-marcato (su una scala da 1 a 5 punti) al di sopra dei 2.000 metri e 2-moderato al di sotto. "L'abbondante neve fresca - si legge - così come gli accumuli di neve ventata che in alcuni punti hanno raggiunto un certo spessore rimangono in parte instabili.

