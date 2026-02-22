Valanga in Valle d’Aosta travolto e ucciso scialpinista sulla Becca di Nana

Una valanga ha travolto uno scialpinista sulla Becca di Nana, causando la sua morte. La slavina si è staccata a causa di forti nevicate e temperature in rapido abbassamento. Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La zona è battuta spesso da appassionati di sport invernali, che ora si interrogano sulle condizioni di sicurezza. La ricerca del corpo continua.

22 febbraio 2026 – Tragedia in Valle d’Aosta: uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga. L'incidente è avvenuto domenica, sulle pendici della Becca di Nana, in Val d'Ayas. La vittima. La vittima è Stefano Poli, residente in Lombardia. L’uomo era partito questa mattina per un'escursione scialpinistica in solitaria. La moglie, quando non lo ha visto rientrare a valle, ha dato l'allarme. Valle d'Aosta, valanga travolge e uccide uno scialpinista Le ricerche . Subito sono partite le ricerche: in azione il soccorso alpino valdostano e la Guardia di Finzna di Cervinia. Durante un sorvolo con l'elicottero sulla valanga, a circa 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Valle d'Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valangaUn escursionista scialpinista ha perso la vita in Valle d'Aosta, nella zona di Pointe de la Pierre a Gressan, dopo essere stato travolto da una valanga.

Val d'Aosta, scialpinista travolto e ucciso da valangaUno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sulla Becca di Nana, a 3000 metri in Val d'Ayas.

