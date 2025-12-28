Valanga in Val Susa | soccorsi in azione Soccorso Alpino | Non risultano persone coinvolte

Una valanga si è verificata nel pomeriggio a Claviere, in Val Susa, interessando zone di piste e fuori pista. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente, ma al momento non risultano persone coinvolte o ferite. Il Soccorso Alpino ha confermato che, almeno per ora, non ci sono ostaggi né soccorritori impegnati in operazioni di recupero di persone. La situazione è sotto controllo e monitorata attentamente.

Valanga a Claviere intorno alle 14, tra piste e fuori pista. Inizialmente ipotizzato il coinvolgimento di sciatori, ma il Soccorso Alpino al momento non ne riscontra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Valanga a Claviere in Val di Susa, ci sono persone coinvolte Leggi anche: Valanga vicino alle piste da sci in Val di Susa, ci sono persone coinvolte Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Valanga sul Monte Jafferau: in corso un intervento di soccorso a Bardonecchia; Valanga allo Jafferau a Bardonecchia, intervengono sette squadre dei vigili del fuoco; Valanga sul monte Jafferau a Bardonecchia: si cercano eventuali feriti; Neve e rischio valanghe: allerta gialla su Val di Susa e Val Sangone per Natale. Valanga in Val Susa, ci sono persone coinvolte su piste da sci e fuori pista: soccorsi in azione - Valanga a Claviere intorno alle 14 di oggi: il distacco ha interessato piste e fuori pista. fanpage.it

Valanga a Claviere: massiccio intervento dei soccorsi in alta Val di Susa - CLAVIERE – Un grave distacco nevoso si è verificato oggi, intorno alle ore 14:00, nel comprensorio sciistico di Claviere, interessando un’area critica situata tra i tracciati battuti e le zone dedicat ... lagendanews.com

Val di Susa col fiato sospeso, valanga a Claviere e corsa contro il tempo - Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, in Val di Susa, dove una valanga si è staccata intorno alle 14 nel territorio di Claviere, in una zona compresa tra pista battuta e ... giornalelavoce.it

Una #valanga si è staccata nel primo pomeriggio a #Claviere, in Val di #Susa, in un’area compresa tra pista e fuori pista. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte, ma al momento non è noto il numero né se vi siano feriti. Sul posto son x.com

#Valanga si stacca sul Monte Jafferau in Alta Valle di Susa: soccorritori al lavoro - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.