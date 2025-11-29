Val d’Aveto trovato senza vita il corpo di Giannetto Mortola | era disperso da venerdì

Ilsecoloxix.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trovato senza vita vicino al passo della Forcella il corpo di Giannetto Mortola, 73 anni, ex candidato sindaco di Borzonasca. Proseguono le ricerche di Enrico Scarsi: anche lui era disperso da venerdì. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

