Val d’Aveto trovato senza vita il corpo di Giannetto Mortola | era disperso da venerdì
Trovato senza vita vicino al passo della Forcella il corpo di Giannetto Mortola, 73 anni, ex candidato sindaco di Borzonasca. Proseguono le ricerche di Enrico Scarsi: anche lui era disperso da venerdì. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
