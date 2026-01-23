Ugento | colpito da un ramo durante la potatura morto 53enne Incidente sul lavoro

Un uomo di 53 anni ha perso la vita a Ugento dopo essere stato colpito da un ramo durante un intervento di potatura. L’incidente sul lavoro si è verificato nelle ultime ore, suscitando attenzione sulla sicurezza nelle attività agricole e di manutenzione. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima.

Colpito da un ramo mentre potava le piante: morto sul lavoro un 39enne nel TorineseUn uomo di 39 anni ha perso la vita nel Torinese dopo essere stato colpito da un ramo durante le operazioni di potatura su un terreno privato. Colpito da un ramo mentre pota un albero, muore operaio 39enne: incidente sul lavoro nel TorineseUn incidente sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese, è costato la vita a Danilo Bergagna, un operaio di 39 anni.

