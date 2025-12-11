Tragedia a Grosotto | Adele Baitieri muore colpita da un ramo di una potatura

Una giornata di lavoro nei boschi sopra Grosotto si è conclusa in tragedia: Adele Baitieri, 67 anni di Grosio, è morta colpita da un ramo durante una potatura insieme al figlio. L’incidente si è verificato lungo una strada agro-silvo-pastorale, trasformando un momento di attività rurale in una perdita inaspettata.

Una tarda mattinata di lavoro nei boschi sopra Grosotto si è trasformata in una tragedia. Una donna di 67 anni, residente a Grosio, Adele Baitieri, ha tristemente perso la vita dopo essere stata colpita dai rami dell’albero che stava potando insieme al figlio lungo la strada agro-silvo-pastorale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Anche a Grosotto un tragico episodio: una donna di 67 anni è morta dopo essere stata colpita dai rami di un albero che stava potando insieme al figlio - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente, muore dopo essere stata colpita da alcuni rami che stava potando con il figlio: la vittima è la 67enne Adele Baitieri - Tragico incidente a Grosotto, in provincia di Sondrio, una donna di 67 anni è morta dopo essere stata colpita da alcuni rami che stava potando assieme al figlio, la vittima è Adele Baitieri, ... ildolomiti.it scrive

Incidente mortale a Grosotto: muore colpita da un ramo durante lavori di potatura - Una drammatica tragedia ha scosso la tarda mattinata di oggi lungo la strada agro- Segnala primalavaltellina.it