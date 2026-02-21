Trump contrattacca | alza i dazi globali dal 10% al 15% con effetto immediato

Trump ha deciso di aumentare i dazi globali dal 10% al 15% immediatamente, reagendo alla sentenza della Corte Suprema che aveva bloccato l’uso di tariffe come misura straordinaria. La mossa si basa su una legge diversa, che permette di imporre nuove tariffe senza autorizzazione specifica. L’azione riguarda molte importazioni, inclusi prodotti elettronici e merci di largo consumo. Le aziende e i mercati globali seguono con attenzione questa decisione improvvisa.

Detto, fatto. Solo ieri, la Corte Suprema degli Stati Uniti, con una decisione storica, ha bocciato i dazi che il presidente Donald Trump aveva imposto sulle importazioni, scatenando l’ira del tycoon, che aveva prontamente annunciato di avere “un piano di riserva”. E, dopo sole 24 ore, The Donald scopre le sue carte e decreta l’innalzamento dei dazi globali dal 10% al 15% con effetto immediato. Lo ha annunciato il presidente statunitense sul suo social Truth. “Io, in qualità di presidente, aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno ‘derubato’ gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione, al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%“, ha scritto Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

