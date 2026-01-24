Voli cancellati Israele in stato di allerta e il risiko dell’esercito Usa | crescono i timori per l’opzione militare in Iran

Aumentano le tensioni nella regione del Medio Oriente, con voli cancellati e segnali di possibile escalation militare. Israele si trova in stato di allerta, mentre le operazioni militari degli Stati Uniti si intensificano in zona. La situazione si fa più complessa, alimentando i timori di un possibile intervento militare in Iran, in un contesto di crescente incertezza e preoccupazione internazionale.

Le compagnie aeree che cancellano i voli verso il Medio Oriente, il comandante del Comando centrale degli Stati Uniti che vola in Israele e quella che Donald Trump ha definito una “armata” diretta verso l’ Iran. Si fanno sempre più forti le speculazioni su un nuovo, possibile attacco Usa contro Teheran dopo la sanguinosa repressione delle proteste interne. Le mosse militari americane e le decisioni prese da alcune compagnie commerciali indicherebbero infatti che l’amministrazione statunitense sia sempre più vicina all’ opzione militare per indebolire il regime. Venerdì sera l’ultimo indizio: Lufthansa, Air France, KLM e Swiss hanno cancellato i loro voli di sabato verso destinazioni in Medio Oriente, tra cui Israele, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, secondo le informazioni sui voli pubblicate sui siti web degli aeroporti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

