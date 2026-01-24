Iran | comandante militare Usa atterrato in Israele

Il comandante del Comando centrale degli Stati Uniti, Brad Cooper, è arrivato in Israele per incontri con i vertici delle forze di sicurezza. L’obiettivo è coordinare le eventuali operazioni in risposta a una possibile escalation nei rapporti con l’Iran. Questa visita si inserisce nel contesto delle tensioni nella regione e delle attività di intelligence e difesa tra le parti coinvolte.

Tel Aviv, 24 gen. (Adnkronos) - Il comandante del Comando centrale degli Stati Uniti, Brad Cooper, è atterrato in Israele e incontrerà i vertici delle forze di sicurezza, in un'iniziativa apparentemente volta a coordinare le operazioni in caso di un possibile attacco all'Iran. Lo riporta Haartz. La scorsa settimana, il capo del Mossad, Dadi Barnea, si è recato negli Stati Uniti, sempre sullo sfondo delle tensioni in Iran.

